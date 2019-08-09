ترمب: غير جاهزين لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين

نبّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إلى أن الولايات المتحدة "غير جاهزة" لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين، حتى إنه أشار إلى إمكان إلغاء جولة مفاوضات جديدة بين البلدين مقررة في أيلول/سبتمبر في واشنطن.

وقال ترمب في البيت الأبيض قبل أن يغادر إلى نيوجيرسي في إجازة "لسنا جاهزين لتوقيع اتفاق (...) لقد نددنا بقيامهم بالتلاعب (بالعملة). سنرى ما إذا كنا سنبقي اجتماعنا في أيلول/سبتمبر. إذا فعلنا ذلك سيكون ذلك جيدا وإذا لم نفعل سيكون جيدا أيضا". وأضاف أن واشنطن "تمسك بكل الأوراق" في هذه المفاوضات التجارية.

وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن منذ نحو عشرة أيام بعد قرار ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على كل الواردات من الصين اعتبارا من أول أيلول/سبتمبر. وتراجع اليوان الصيني بداية الأسبوع وبلغ أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ نحو عشرة أعوام.

وتطرق ترمب إلى معركة العملات مؤكدا أنه لن يعمد إلى خفض قيمة الدولار.

وقال الجمعة "لن أقوم بذلك، لدينا العملة الأكثر أمانا في العالم".

لكنه شدد مجددا على ضرورة أن يخفض الاحتياطي الفدرالي معدل فائدته الرئيسية لمساعدة المصدرين الأميركيين في غمرة الحرب التجارية مع بكين. وطالب بخفض "بواقع نقطة واحدة أو ما يزيد قليلا لفترة معينة من الزمن".