ملكة جمال العراق تهاجم إلهان عمر.. "لا تمثلني كمسلمة"

هاجمت ملكة جمال العراق السابقة لعام 2017 سارة عيدان، عضوة الكونغرس الأميركي إلهان عمر عن الحزب الديمقراطي، ذات الأصول الصومالية.

وقالت عيدان في برنامج "سارة كارتر" الذي يعرض عبر قناة فوكس نيوز: "إن إلهان عمر لا تمثلني كمسلمة، ولا تمثل ملايين المسلمين في الشرق الأوسط".

فيما ردت إلهان في تغريدة بأنها -ربما- لا تمثل ملكة الجمال، لأنها لا تعيش في المقاطعة التي تمثلها في الكونغرس، بحسب تعبيرها.

ووصفت عيدان أجندة عضوة الكونغرس عن مينيسوتا بأنها "معادية لأميركا".

وفي تغريدة أخرى، اتهمت ملكة جمال العراق، إلهان عمر، "بمحاولة تصدير الأيديولوجية نفسها التي فرت بسببها من الشرق الأوسط".

كذلك أشارت إلى أنها لا تؤيد الأجندة المعادية للولايات المتحدة الأميركية والسامية "التي تستخدم الديمقراطية لتعزيز أهدافكم أنتم وأصدقائكم في تقسيم بلادنا وإضعافها"، بحسب قولها.

وخلال المقابلة مع "فوكس نيوز" قالت عيدان: "إن الكثيرين يعتبرون الحرية الممنوحة لهم في الولايات المتحدة أمراً مسلماً به".

وأضافت: "إن نساء مثل إلهان عمر والنائبة رشيدة طليب، من ولاية ميشيغان، يستغللن تركيز الليبراليين على التنوع من خلال مهاجمة البلاد، إنهم يتغذون على تعاطف الناس".

يذكر أن عيدان نشأت في العراق، وانتقدت بشدة الطريقة التي كان صدام حسين يعامل بها شعبه، كما أنها أجبرت على الفرار من بلدها بعد أن نشرت صورة على إنستغرام بجانب ملكة جمال إسرائيل في عام 2017.