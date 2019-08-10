ترمب يهاجم هوليوود: ليسوا نخبة وينشرون العنصرية!

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، هوليوود بـ"العنصرية"، وذلك في تغريدات الجمعة، سبقها تعليق شفهي مباشر للصحافة بالبيت الأبيض.

وكتب ترمب: "هوليوود الليبرالية، عنصرية على أعلى المستويات، مع الغضب الكبير والكراهية".

موضوع يهمك وجه أحد مرشحي الحزب الديمقراطي مؤخرا انتقادا لإدارة الرئيس دونالد ترمب بأنها "تخرج من أزمة دولية لتبدأ أخرى". كما أن... صحيفة أميركية: ترمب لا يفتعل أزمات لكنه صارم مع إيران أميركا

وأضاف: "إنهم يحبون أن يطلقوا على أنفسهم النخبة، لكنهم ليسوا كذلك. في الحقيقة وغالباً، فإن الناس الذين يعارضونهم بشدة هم النخبة حقاً".

وتابع ترمب: "الفيلم الذي أنتجوه – لم يسمه – يهدف لإشعال فتيل الفوضى. إنهم يخلقون عنفاً خاصاً بهم ثم يحاولون إلقاء اللوم على الآخرين. إنهم العنصريون الحقيقيون، وهم سيئون جداً لبلدنا".

ولم يذكر ترمب الفيلم الذي ينتقده، إلا أن تغريدته تأتي في خضم جدل مثار ورد فعل عنيف حول فيلم "ذا هانت" الذي من المفترض أن يعرض قريباً في سبتمبر.

وبحسب موقع "روتن توميتوز" المتخصص في تقارير وأخبار هوليوود والأفلام عامة، وكذلك شهادات بعض النقاد السينمائيين، فإن فيلم "الصيد" يقوم بمتابعة مجموعة من النخبة الأثرياء الأميركيين الذين يقومون بمطاردة الناس في الريف الأميركي لتوظيفهم في أغراض الصيد.

وكان ترمب قد قال للصحافيين يوم الجمعة في البيت الأبيض: "هوليوود لن أسميهم النخبة، بل أعتقد أن النخبة هم الذين تطاردهم هوليوود، فهم مرعبون بالفعل.. أنت تتحدث عن العنصرية وهوليوود هم سادتها".