مقتل جندي أميركي في العراق

أعلن الجيش الأميركي أن أحد جنوده قتل خلال مهمة قتالية مع قوات الأمن العراقية شمال البلاد.

وقال بيان القيادة المركزية الأميركية إن الجندي قتل السبت في محافظة نينوى شمال العراق.

وكان الجندي يعمل مستشاراً ويرافق قوات الأمن العراقية في عملية مخطط لها، وفقاً للبيان.

وشنت القوات العراقية مؤخراً عمليات جديدة شمال البلاد للقضاء على فلول تنظيم داعش.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستحجب هوية الجندي حتى إشعار عائلته.

وأنشأت وزارة الدفاع الأميركية عام 2014 قوة مشتركة للمشاركة في "عملية العزم الصلب" لمواجهة عناصر داعش في العراق وسوريا.