أغرب اقتراح من ترمب للرئيس الصيني حول أزمة هونغ كونغ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن عقد اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بنغ والنشطاء المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ يمكن أن يؤدي إلى نهاية "سعيدة" لأشهر من الاحتجاجات.

وكتب ترمب في تغريدة: "لو التقى الرئيس شي مباشرة وبشكل شخصي مع المحتجين، ستكون هناك نهاية سعيدة لمشكلة هونغ كونغ. لا شك لدي في ذلك".

ويبدو أن ترمب يوضح تغريدة كتبها، الأربعاء، حول شي والعلاقات التجارية وهونغ كونغ أنهاها بعبارة "اجتماع شخصي؟" بعد أن فهمها البعض على أنها عرض للقاء الرئيس الصيني.

وتردد ترمب في انتقاد الموقف الصيني من هونغ كونغ، وذكر أنه يعتبر الاضطرابات شأنا داخليا لبكين، وركز على المفاوضات لحل الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.

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وكتب ترمب في تغريدة الأربعاء: "بالطبع الصين ترغب في التوصل إلى اتفاق. ليعملوا بشكل إنساني في هونغ كونغ أولا".

ولكن مسؤولين في وزارة الخارجية ومسؤولين أميركين كبار دافعوا عن الاحتجاجات، وطالبوا بكين باحترام الحكم الذاتي للمنطقة.

وتأتي الدعوة للقاء شي بالنشطاء فيما تحتشد القوات الصينية في مدينة شينزين على الحدود مع هونغ كونغ.