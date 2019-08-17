ترمب يتبرع براتبه للربع الثاني..كم يبلغ ولأي غرض سيذهب؟

أكد البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سوف يتبرع بمرتبه للربع الثاني من العام إلى مكتب الجراح العام للولايات المتحدة، ما يفتح نافذة جديدة من التبرعات الدورية للرئيس.

وعلّق أليكس عازار، وزير الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة، على ذلك بأن غرّد: "لدى الرئيس اهتمام أصيل بقضايا الصحة العامة التي يكرس لها مرتبه للربع الثاني، شكراً لك رئيس الولايات المتحدة الأميركية، على قيادتك وكرمك، الذي سيدعم مرحلة قادمة من عمل مكتب الجراح العام".

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تبلغ قيمة التبرع 100 ألف دولار من مرتب الرئيس السنوي البالغ 400 ألف دولار أميركي.

ويتبع مكتب الجراح العام لإشراف وزارة الصحة والخدمات البشرية.

في الإطار نفسه، فقد نشر موقع مكتب الجراح العام على تويتر التغريدة: "ممتنون لرئيس البلاد لتكريس جزء من مرتبه لدعم الصحة العامة".

وأشار المكتب إلى أن "ذلك المبلغ سوف يتم توظيفه بشكل جيد لرفع مستوى الوعي حول قضية مهمة تؤثر على مجتمعاتنا".

وقد جاء خبر التبرع في البداية عبر صحيفة "يو إس إيه توداي"، حيث أخبر البيت الأبيض الصحيفة بأن الغرض من التبرع توظيف المبلغ في بحوث مكافحة المواد الأفيونية وزيادة الوعي بمخاطر استخدام السجائر الإلكترونية بين الأطفال والمراهقين.

وقد تعهد ترمب بعدم قبول أي فلس من راتبه كرئيس إذا تم انتخابه، وبناء عليه يقوم بالتبرع بالراتب بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر.

وفي الربع الأول من هذا العام تبرع لوزارة الأمن الداخلي.