وسط نظريات مؤامرة.. الطب يحسم سبب "وفاة" جيفري إبستين

أظهرت نتائج تشريح جثة الثري الأميركي جيفري إبستين الذي وجد ميتا في زنزانته، أنه أقدم على الانتحار شنقاً، وفق ما أفادت وسائل إعلام الجمعة.

تأتي هذه النتيجة التي كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من كشف عنها بعد ستة أيام من العثور على جثة رجل الأعمال البالغ 66 عاماً والمتهم بالاتجار بالقاصرات بهدف الجنس.

وفي الأيام الأخيرة، تداول كثيرون نظريات مؤامرة حول السبب الحقيقي لوفاة الرجل.

غطاء سرير

وذكرت الصحيفة أن النتائج الرسمية للتحقيق الذي أجراه مكتب الطب الشرعي في مدينة نيويورك حول كيفية وفاة إبستين خلصت إلى أنه قد قتل نفسه.

موضوع يهمك أثار انتحار الملياردير الأميركي جيفري إيبستين في زنزانته في نيويورك، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي قام بإعادة نشر... ترمب يعيد تغريدة.. كلينتون سبب "انتحار" ملياردير أميركي أميركا

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم، إن إبستين استخدم غطاء سرير لشنق نفسه.

كما يأتي التقرير بعد يوم من إعلان وسائل إعلام أميركية أن النتائج الأولية لتشريح الجثة أظهرت كسوراً في عظام رقبة إبستين.

وذكرت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة على تقرير التشريح، أن إبستين تعرض لكسر في العظم اللامي في مقدمة الرقبة.

الاتجار بالقاصرات جنسياً

وكانت محكمة قد وجهت للمستثمر النافذ تهمة الاتجار بالقاصرات جنسياً والتآمر للاتجار بالقاصرات.

ووفقاً للادعاء العام، فقد استغل إبستين عشرات المراهقات جنسياً في منـازله في مانهاتن وفلوريدا بين عامي 2002 و2005.

وهو أنكر التهم الموجهة إليه، لكنه كان في حال إدانته سيواجه ما يصل إلى 45 عاما في السجن.

ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل في كيفية تمكن أبرز سجين في الولايات المتحدة من قتل نفسه بعد أسابيع فقط من محاولة أولى لذلك.

إعادة تعيين مدير السجن

وجرت إعادة تعيين مدير سجن متروبوليتان حيث كان إبستين مسجونا بشكل مؤقت، وإعطاء حارسين إجازتين إداريتين بانتظار نتائج التحقيق.

ووفقاً للرواية المتداولة، فقد غط الحارسان في النوم عندما كان ينبغي عليهما التحقق من إبستين.

وجاءت وفاة إبستين بعد يوم واحد من نشر المحكمة وثائق ادعت فيها إحدى ضحاياه بأنه استخدمها كـ"عبدة جنسية"، وأنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع سياسيين ورجال أعمال معروفين.

وتعهد المدعون العامون بملاحقة قضايا ضد أي شخص آخر متورط في جرائم ارتكبها إبستين.