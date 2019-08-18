ترمب يقترح تصنيف معارضي الفاشية "منظمة إرهابية"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت، إنه يفكر في تصنيف جماعة الاحتجاج المناهضة للفاشية المعروفة باسم "أنتيفا" منظمة إرهابية.

تزامن تصريح ترمب الذي جاء عبر تغريدة على تويتر، مع تخطيط الجماعات اليمينية المتطرفة للتظاهر ضد "أنتيفا" في بورتلاند بولاية أوريغون في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وكتب ترمب أنه يتم "إيلاء اعتبار كبير" لتصنيف مجموعة من الجماعات اليسارية كمنظمة إرهابية.

يذكر أنه في نهاية شهر يوليو كان الرئيس الأميركي، قد أكد الفكرة نفسها، لكنه لم يقطع فيها أية خطوات، حيث وصف ترمب منظمة معارضي الفاشية، التي تعرف باسم (أنتيفا)، بأنها جماعة من "الرجعيين اليساريين عديمي الوظيفة".

وقال إن هؤلاء المتطرفين اليساريين يقومون بضرب الناس المسالمين على رؤوسهم بمضارب البيسبول، ودعا رجال الشرطة للقيام بواجبهم في مواجهة المتطرفين.

فيما تعرض صحفي أميركي من أصول آسيوية لضرب مبرح أوصله المستشفى في يونيو/حزيران أثناء تغطيته لاحتجاجات هذه الجماعة اليسارية، القضية التي أثارت الرأي العام.