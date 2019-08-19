بنس يكرر تحذير ترمب لبكين بشأن احتجاجات هونغ كونغ

حث مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي الصين، الاثنين، على احترام قوانين هونغ كونغ، وكرر تحذير الرئيس دونالد ترمب من أنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بكين إذا تحولت الاحتجاجات في المدينة التي يحكمها الصينيون إلى العنف.

وقال بنس في تصريحات معدة مسبقا: "لكي تبرم الولايات المتحدة اتفاقا مع الصين يتعين على بكين التقيد بالالتزامات التي قطعتها عام 1984 باحترام سلامة قوانين هونغ كونغ في الإعلان الصيني البريطاني المشترك".

وأضاف "وإدارتنا ستواصل حث بكين والمتظاهرين على حل خلافاتهم سلميا".

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واندلعت الاحتجاجات في هونغ كونغ في يونيو/حزيران اعتراضا على مشروع قانون معلق الآن كان من شأنه أن يسمح بتسليم المشتبه بأنهم مجرمون في هونغ كونغ إلى الصين لمحاكمتهم هناك أمام المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي. واتسعت هذه الاحتجاجات لتشمل دعوات للمطالبة بالديمقراطية وتمثل أحد أكبر تحد للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ وصوله إلى السلطة في 2012.

وتستعد هونغ كونغ لمزيد من الاحتجاجات هذا الأسبوع بعد تحدي مئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة الأمطار الغزيرة للتجمع بشكل سلمي يوم الأحد.

ولمح ترمب يوم الأحد إلى أن البيت الأبيض يود أن تتوصل بكين لحل بشأن احتجاجات هونغ كونغ قبل إبرام أي اتفاق بشأن التجارة بين البلدين.

وقال "أود أن أرى حل (أزمة) هونغ كونغ بأسلوب إنساني جدا. أعتقد أن ذلك سيكون جيدا جدا لاتفاق التجارة".