القيادة المركزية الأميركية: اعتداءات هرمز مشكلة دولية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، أن الاعتداء على الناقلات في مضيق هرمز مشكلة دولية تتطلب حلاً دولياً.

وأضافت أنها تتطلع للعمل مع دول أخرى لتأمين حرية الملاحة بسبب الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز وخليج عمان، كما أعربت عن تقديرها لانضمام البحرين للولايات المتحدة وبريطانيا للحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري.

هذا وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى قد أعلن أن البحرين ستقوم بدورها في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة البحرية في الخليج العربي.

وأثنى العاهل البحريني، خلال لقاء مع قائد القيادة المركزية الأميركية، كينيث ماكينزي، على "الدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأميركية، بالتعاون مع الدول الحليفة في ضمان أمن واستقرار المنطقة"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية، الاثنين.