بومبيو: داعش يعود بقوة إلى بعض المناطق

أقر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء، بأن تنظيم داعش يكتسب قوة في بعض المناطق، لكنه قال إن قدرته على تنفيذ هجمات تضاءلت.

وأضاف في مقابلة مع برنامج (هذا الصباح) الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) "الأمر معقد. هناك قطعا أماكن يتمتع فيها داعش اليوم بقوة أكبر مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات".



لكنه أردف أن دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم لم يعد لها وجود وأن قدرته على شن هجمات باتت أصعب بكثير.

موضوع يهمك نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المخاوف بشأن ركود محتمل في الاقتصاد، متهماً الصحافة بصناعة "أزمة، وبذل كل ما بوسعهم... ترمب: صحف تشيع وجود ركود حتى لا أفوز بانتخابات 2020 اقتصاد

تحذير أممي

وكان التقرير السنوي للأمم المتحدة حذر من التهديد والخطر الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي على السلام والأمن الدوليين.

وجاء في التقرير أن داعش الذي مني بخسارة كبيرة في كل من سوريا والعراق، يحاول اليوم تثبيت وجوده من خلال شركات وعمليات إرهابية.

كما تخوّف من قيام مقاتلي داعش وعائلاتهم العائدين إلى بلدانهم بأعمال إرهابية.

وأشار إلى أن مخيم الهول شرق سوريا أضحى قنبلة موقوتة، حيث زاد عدد سكانه بنسبة 7 أضعاف، كما أنه يضم عائلات الدواعش وأصبح يشكل تهديدا كبيرا.

صحوة التنظيمات الإرهابية

بدوره حذر المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا في وقت سابق الثلاثاء من "صحوة للتنظيمات الإرهابية"، من بينها تنظيم داعش، في هذا البلد الذي يعيش حرباً منذ 8 سنوات، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل "المؤشرات المنذرة".

وجاء حديث المبعوث شي شياويان أمام الصحافيين في جنيف بعد لقاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن.

كما أكد أن "خطر أن تستيقظ المجموعات الإرهابية مثل داعش قائم حالياً وعلى المجتمع الدولي التنبه لذلك".

يذكر أن داعش هزم في آذار/مارس الماضي بعد خسارته الأراضي الواسعة التي سيطر عليها في سوريا والعراق عام 2014.