مشاورات "على مستوى عال جداً" بين واشنطن وكراكاس

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أن اتصالات "على مستوى عال جداً" تجري بين كراكاس وواشنطن، في تصريحات أكدها الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي أوضح أن هذه المشاورات تجري "منذ أشهر".

وقال ترمب في البيت الأبيض: "نتحدث إلى ممثلين عدة لفنزويلا ونساعد فنزويلا بقدر ما نستطيع"، لافتاً: "لا أريد أن أقول من، لكن نتحادث على مستوى عال جداً"، بينما تدعم الولايات المتحدة المعارض خوان غوايدو ولا تعترف بسلطة مادورو وتدفع باتجاه رحيله.

وتابع ترمب: "قبل 15 عاماً كانت (فنزويلا) واحدة من أغنى الدول والآن هي واحدة من أفقر الدول".

وأكد مادورو مساء الثلاثاء صحة تصريحات نظيره الأميركي، مشيراً إلى أن هذه الاتصالات تجري "منذ أشهر".

وقال الرئيس الفنزويلي للإذاعة والتلفزيون: "أؤكد وجود اتصالات منذ أشهر بين موظفين في حكومة الولايات المتحدة، (إدارة) دونالد ترمب، والحكومة البوليفارية التي أقودها تجري بموافقتي".

"حظر شامل"

وكان قائد القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، الأدميرال كريغ فالر، قد أكد الاثنين أن البحرية الأميركية "مستعدة للقيام بما يلزم" في فنزويلا بعدما تحدث ترمب عن إمكانية فرض حظر شامل على هذا البلد.

وحذر غوايدو، الثلاثاء، حكومة مادورو من أن عليها ألا تسيء تقدير خطورة فرض حظر أميركي كامل على فنزويلا، قائلاً: "يجب أن يدركوا أن هذا الأمر ليس لهواً (...) ستكون هناك عواقب".

وفرضت الولايات المتحدة في نيسان/أبريل الماضي حظراً نفطياً على فنزويلا لتعزيز الضغط على مادورو لإجباره على الرحيل. وفي بداية آب/أغسطس، أمر ترمب بتجميد كل موجودات حكومة فنزويلا في الولايات المتحدة ومنعت أي تعامل مع السلطة الاشتراكية.

موضوع يهمك وصل وفد "المجلس الانتقالي الجنوبي"، برئاسة رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، مساء الثلاثاء، إلى جدة قادماً من العاصمة اليمنية... وفد "الانتقالي" في جدة لبدء الحوار اليمني اليمن

ورداً على هذه العقوبات الجديدة علّق الرئيس الفنزويلي في السابع من آب/أغسطس الحوار الذي بدأ بين ممثلي حكومته ووفد من المعارضة برعاية النرويج منذ منتصف أيار/مايو.

كذلك أوضح غوايدو الثلاثاء أن ممثليه سيشاركون قريباً في "عدد من الاجتماعات" مع موظفين أميركيين في الولايات المتحدة.

وتطالب المعارضة بتنظيم انتخابات مبكرة قبل أي اتفاق، بينما يطالب مادورو برفع العقوبات الأميركية.