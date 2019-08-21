واشنطن: مستعدون لاستئناف مفاوضات التجارة مع بيونغ يانغ

أعلن المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيغون، أن واشنطن مستعدة لاستئناف المفاوضات التجارية مع كوريا الشمالية.

وأدلى بيغون بهذه التصريحات الأربعاء، بعد يوم من إنهاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمناورات عسكرية دورية تصفها كوريا الشمالية بأنها "تدريب على الغزو".

وخلال المناورات، صعدت كوريا الشمالية من التوترات بإجراء عدة تجارب صاروخية.

وقال بيغون لصحافيين في سول: "مستعدون للمشاركة بمجرد أن نسمع من نظرائنا في كوريا الشمالية".

يذكر أن المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ انهارت بعد القمة الثانية التي جمعت الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، بفيتنام في فبراير/شباط الماضي دون التوصل لأي اتفاق.

والتقى ترمب كيم مرة أخرى على الحدود الكورية أواخر يونيو/حزيران الماضي، واتفقا على استئناف المفاوضات.