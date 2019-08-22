البيت الأبيض يتجه للعدول عن خطة لخفض المساعدات الخارجية

ذكر مسؤولون أميركيون الخميس أن البيت الأبيض لن يمضي قدما في خطط لخفض مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية، وذلك بعد غضب الكونغرس مما اعتبره محاولة للالتفاف على سلطة النواب على الإنفاق الحكومي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال يوم الثلاثاء إنه يدرس التراجع عن مسعى خفض المساعدات الخارجية وسيتخذ خلال أيام قراراً بشأن المقترح.

واتصل أعضاء من الكونغرس، بينهم بعض من رفاق ترمب الجمهوريين، بمسؤولي الإدارة لإبداء الاعتراض على أحدث مساعي البيت الأبيض لخفض المساعدات الخارجية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة لوكالة "رويترز": "الرئيس كان واضحا بأن هناك هدر وإساءة في استعمال مساعداتنا الخارجية ونحن بحاجة للتحلي بالحكمة بشأن الجهة التي تذهب إليها الأموال الأميركية، ولهذا طلب (الرئيس) من إدارته أن تبحث خيارات لفعل ذلك فحسب".

وأضاف: "من الواضح أن هناك كثيرين في الكونغرس لا يرغبون في الانضمام (لنا) في الحد من هدر الإنفاق".

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وجمد مسؤولو الإدارة هذا الشهر لفترة مؤقتة إنفاق وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بهدف تقليص 4.3 مليار دولار من حجم الإنفاق كان مجلسا الشيوخ والنواب قد أقراها بالفعل.

وحاول البيت الأبيض فعل الأمر نفسه العام الماضي لكنه تخلى عن الخطة بسبب مقاومة الكونغرس.

وكانت مصادر مطلعة على المناقشات قالت إن وزير الخارجية مايك بومبيو طالب باستمرار أموال المساعدات، بينما أراد ميك مولفاني مدير مكتب الإدارة والميزانية خفضها.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الكندية أوتاوا، لم يذكر بومبيو أن هناك قرارا لكنه أقر بأنه "شارك في اجتماعات" بشأن المسألة.

وتقل المساعدات الخارجية إجمالا عن 2% من الميزانية الاتحادية، وتمثل المساعدات التي يجري بحث خفضها نسبة أقل.

ويذهب معارضو الخفض إلى أن برامج التمويل التي تكافح الفقر وتدعم التعليم وتعزز الصحة العامة إنما هي استثمارات ذات قيمة من شأنها أن توفر تكاليف أمنية على المدى الطويل.