وزير الدفاع الأميركي يؤكد مقتل حمزة بن لادن

أكد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال إسبر في مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء الأربعاء لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات "هذا ما أفهمه".

وأضاف "ليس لدي تفاصيل. وإذا كانت لدي تفاصيل فإنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتك بها".

موضوع يهمك أكدت شبكة "أيه بي سي" الأميركية، الأربعاء، مقتل حمزة نجل أسامة بن لادن بعملية في وقت سابق نفذتها المخابرات... ABC: مقتل حمزة بن لادن بعملية للمخابرات الأميركية العرب و العالم

وقد ذكرت وسائل إعلام أميركية مطلع آب/أغسطس أن بن لادن قُتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية.

وقد رفض الرئيس دونالد ترمب وغيره من كبار المسؤولين تأكيد مقتله أو نفيه علناً. وكان ترمب قال للصحافيين "لا أريد التعليق".

وقد كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، ومن زوجته الثالثة. ويعتقد أنه في الثلاثين من العمر.

وأضافت "لقد برز كقائد في تنظيم القاعدة"، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان أطلقت عليه تسمية "ولي عهد الجهاد".

وقد نشر حمزة رسائل صوتية ومرئية تدعو إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وغيرها من الدول، انتقاماً لمقتل والده في باكستان في أيار/مايو 2011.

وأدى مقتل والده وصعود تنظيم داعش الأكثر قسوة إلى فقدان تنظيم القاعدة تعاطف بعض الشباب، لكن يبدو أن المجموعة كانت تخطط للعودة بشكل متستر بعهدة أيمن الظواهري.