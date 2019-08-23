الصين ترد على ترمب برسوم "انتقامية" على سلع أميركية

أعلنت الصين يوم الجمعة زيادة التعريفة الجمركية على سلع أميركية بقيمة 75 مليار دولار ردا على زيادة يعتزم الرئيس دونالد ترمب فرضها، ما يفاقم الحرب التجارية التي تهدد بتحويل الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود.

وتسري زيادة التعريفة الجمركية بنسبة 5 و10 بالمئة على دفعتين من السلع يومي الأول من سبتمبر/أيلول والخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول، وفق ما أوردت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية. ولم تورد تفاصيل بشأن السلع التي ستتأثر بتلك الزيادة، إلا أن التوقيت يوافق زيادة التعريفة الجمركية المعتزمة من جانب ترمب.

الصراع المتصاعد حول الفائض التجاري الصيني وطموحات بكين التكنولوجية أجج مخاوف الشركات والمستثمرين من أنه ربما يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد العالمي المتراجع بالفعل.

وناشدت حكومة الصين ترمب هذا الأسبوع تقديم تنازلات من أجل تسوية الأزمة من خلال مفاوضات.

وكان ترمب أعلن في السابق عزمه زيادة التعريفة الجمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار بعد انهيار المحادثات في مايو/أيار. ومن المقرر أن تسري بدءا من الأول من سبتمبر/أيلول، إلا أن بعضها تأجل حتى 15 ديسمبر/كانون الأول.