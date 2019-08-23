بعد أن وصفها بالبذيئة.. رئيسة وزراء الدنمارك تهاتف ترمب

أجرت رئيسة وزراء الدنمارك محادثات هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي كان ألغى في وقت سابق زيارة مقررة إلى البلد الأوروبي، قائلا إن رئيسة وزرائه ميتيه فريدريكسن "بذيئة" لرفضها فكرته شراء جزيرة غرينلاند، ووصفها بالسخيفة.

وقال مكتب رئيسة الوزراء، اليوم الجمعة، إنها وترمب تحدثا هاتفيا، مساء الخميس. وأوردت وسائل إعلام دنماركية أن المحادثات كانت "بناءة".

وأوضح مكتب فريدريكسن أنه لن يتم نشر تفاصيل المحادثات.

ويعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الزعيمان منذ أن تولت فريدريكسن المنصب في 27 يونيو /حزيران الماضي.

وكانت فريدريكسن قالت مرارا إن الولايات المتحدة ما زالت أحد أقرب حلفاء الدنمارك.

وألغى ترمب زيارته التي كانت مقررة في 2 و3 سبتمبر /أيلول المقبل ضمن جولة أوروبية.