الكونغرس رفض.. ترمب يتراجع عن تقليص المساعدات الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترمب تخلى عن خطة اقتطاع نحو 4 مليارات دولار من الأموال المخصصة للمساعدات الخارجية، بعد أن واجه معارضة شديدة من الكونغرس.

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن الرئيس اختار "عدم متابعة اقتراح إلغاء الأموال المخصصة لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية".

وأرسل مكتب الإدارة والموازنة إلى وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية معلنا تجميد السنة المالية المتبقية التي تنتهي في 30 أيلول/سبتمبر أموالا لبرامج تتراوح من حفظ السلام والصحة إلى عمليات مكافحة المخدرات.

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وقد أدى ذلك إلى معارضة كبار المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين الذين قالوا في رسالة مشتركة إلى الرئيس إن الأموال "ضرورية لتعزيز قيادة أميركا في العالم" وحماية الأميركيين.

ولم يعارض وزير الخارجية، مايك بومبيو، في أوتاوا، الخميس، المقترحات الخاصة بخفض موازنة وزارته. وقال إن "ما أقوله باستمرار فيما يتعلق بكل قرش تنفقه وزارة الخارجية، بما في ذلك المساعدات الخارجية، هو أنه يتعين علينا أن نحقق ذلك بشكل صحيح".

وأضاف: "علينا أن نتأكد من أننا نستخدمها بطرق فعالة، وأن المصالح الأميركية ممثلة بالطريقة التي ننفق بها هذه الأموال".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن بومبيو عمل وراء الكواليس لإقناع ترمب بخطة تقليص المساعدات الخارجية، التي أجهضها الكونغرس.