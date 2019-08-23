كوريا الشمالية عن بومبيو: نبتة سامة

وصف وزير خارجية كوريا الشمالية، الجمعة، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بأنه "نبتة سامة للدبلوماسية الأميركية"، وتعهد بـ"تحطيم الحلم العبثي" بأن العقوبات ستفرض تغييرًا في بيونغ يانغ.

وأدلى وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونغ هو، بهذه التصريحات احتجاجا على تصريحات لبومبيو في مقابلة قال فيها إن "واشنطن ستستمر في فرض عقوبات مشددة على كوريا الشمالية ما لم تنزع أسلحتها النووية".

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وأضاف أنه "لا يمكنه السماح لـ "التصريحات الطائشة" لبومبيو بالمرور عليه لأنها جاءت وسط استئناف محتمل للمحادثات النووية".

يذكر أنه في أبريل/نيسان، طالبت كوريا الشمالية الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستبعاد بومبيو من المفاوضات النووية.

مستعدون للمواجهة

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن وزير الخارجية قوله، إن بيونغ يانغ مستعدة لكل من الحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة، محذرا واشنطن من‭‭‭ ‬‬‬الحسابات الخاطئة المتمثلة في استمرار فرض العقوبات.

كما قال ري "إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تحلم بتحقيق كل شيء من خلال العقوبات، فإنه يجب علينا إما أن نتركها تواصل الحلم أو نعمل على تبديده".

وأضاف "إذا حاولت الولايات المتحدة مواجهتنا بالعقوبات وعدم التخلي عن وضع المواجهة فسيكون ذلك سوء تقدير منها".

يشار إلى أن المحادثات على مستوى فرق العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية متوقفة منذ فشل قمة ثانية عقدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون في فبراير بفيتنام.

والتقى ترمب وكيم مرة أخرى في يونيو عند الحدود بين الكوريتين، واتفقا على استئناف المفاوضات، لكن ذلك لم يحدث بعد.