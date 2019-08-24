ترمب يهاجم CNN.. وظفت ماكابي المعزول من مكتب التحقيقات

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، بعد أن أعلنت، مساء الجمعة، توظيف أندرو ماكابي المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووصف ترمب القرار بأنه "مخز".

وتم عزل ماكابي من وظيفته في 16 مارس/آذار 2018 إثر قضية التواطؤ الروسي المزعوم بخصوص الانتخابات في 2016 والتحقيقات اللاحقة.

وانتقد ترمب الشبكة الأميركية في تغريدة على تويتر، بعد أن أعاد تغريد رسالة النائب جيم جوردان من أوهايو، الذي أدان أيضاً تحرك "سي إن إن" للاستعانة بماكابي كمعلق على شاشتها.

كذلك سخِر ترمب من شبكة "سي إن إن" رداً على تغريدة أشارت إلى أن العرض الأعلى تصنيفاً للشبكة، الأربعاء، كان برنامج "Cuomo Prime Time" الذي احتل المرتبة رقم 27، مع حوالي مليون مشاهد.

وفي الوقت نفسه، سيطرت شبكة "فوكس نيوز" على القائمة بأربعة عروض في المراكز الخمسة الأولى، بما في ذلك برنامجا "Hannity" و"Tucker Carlson Tonight"، مستقطبة أكثر من 3 ملايين مشاهد.

ووصف ترمب المشهد بالهبوط المحزن والمثير للشفقة لشبكة "سي ان ان".

وقال جو كونشا، مراسل وسائل الإعلام في صحيفة "هيل"، لتلفزيون فوكس نيوز بخصوص ماكابي: "مصداقيته غائبة، إنها حقاً خدمة سيئة تقدم لمشاهدي شبكة "سي إن إن"، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى زيادة مصداقية الشبكة في الثقب الأسود".