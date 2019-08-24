تويتر و"البلوك".. ترمب يطعن في حكم قضائي يمنع استخدامه

طعن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قرار محكمة استئناف اتحادية قضت بانتهاكه الدستور الأميركي عندما حظر حسابات بعض مستخدمي تويتر من متابعة حسابه بعدما أدلوا بآراء لم تعجبه.

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في التفاصيل، أوضحت أوراق دعوى قدمتها وزارة العدل الأميركية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أن ترمب سعى لجلسة أخرى لمحكمة استئناف في نيويورك، معتبرا أن قرار ثلاثة قضاة بالإجماع "جاء بالأساس لتصور خاطئ".

تغريدات "تهز العالم"

فيما يبلغ عدد متابعي ترمب على تويتر 63 مليونا. ويستخدم الرئيس الأميركي حسابه عادة لإعلان قرارات مهمة، منها ما أعلنه الجمعة، بشأن التجارة مع الصين، وهو ما هوى بالأسهم الأميركية وأسعار النفط بشدة.

كذلك أيد 3 قضاة بمحكمة الاستئناف الشهر الماضي قرار محكمة أدنى درجة في مايو/أيار 2018 كان قد أجبر ترمب على إلغاء حظر يمنع عشرات من متابعيه من الوصول لحسابه الرسمي على تويتر.

"لا تعليق"

ولم ترد شركة تويتر أو البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.

أما حكم القاضي بارينجتون باركر بمحكمة الاستئناف فقد جاء فيه: "لا يسمح التعديل الأول لمسؤول عام‭‭‭ ‬‬‬يستخدم حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لجميع أنواع الأغراض الرسمية باستبعاد أشخاص من حوار مفتوح عبر الإنترنت لأنهم عبروا عن وجهات نظر لا يتفق معها المسؤول".

ويطعن أيضا على قرار محكمة الاستئناف دان سكافينو مدير التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض، وهو أيضا مدعى عليه في القضية.

وكان قد رفع هذه الدعوى معهد نايت فيرست أمندمنت بجامعة كولومبيا وسبعة من مستخدمي تويتر الذين حظر ترمب متابعتهم لحسابه.