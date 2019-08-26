ترمب ينتقد تغطية الإعلام الأميركي لنشاطه بقمة الـ7

خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الدول الـ7 خلال عطلة نهاية الأسبوع، انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مراراً التغطية الإعلامية لنشاطه في القمة ومختلف القضايا التي تمتد من قضية الخلافات التجارية مع الصين إلى شبح الركود المحتمل في الاقتصاد العالمي.

وقد شملت المواضيع التي انشغلت بها وسائل الإعلام بشكل عام، مناقشات ترمب مع قادة العالم في بياريتس الفرنسية، وإشارته إلى نفسه على أنه "الشخص المختار" للتفاوض مع الصين حول التجارة، حيث نظر إلى السماء، وكفاه مفتوحتان أثناء مؤتمر صحافي، وقال مازحاً: "أنا الشخص المختار!".

وعلق ترمب على ردود الفعل في الإعلام حول الإشارة الأخيرة، بأنه لم يكن يدرك أن وسائل الإعلام ستزعم أنه ينصب نفسه زعيماً مخلّصاً أو "يعاني من عقدة المسيح".

وأضاف في تغريدة: "لقد أدركوا أنني كنت أمزح وألهو.. وقد كنت أبتسم بينما كنت أنظر إلى أعلى وحولي، وكان الكثير من المراسلين معي يبتسمون أيضاً. كانوا يعرفون الحقيقة".

يمضي ترمب للقول: "مع ذلك فقد رأيت تقارير وتغطيات لـCNN وMSNBC وغيرها من منافذ الأخبار المزيفة، تعاملت مع الأمر على أنه خطير.. وأنني أفكر في نفسي مثل المسيح".

بعد ساعات، قام ترمب بالتغريد بأن "وسائل الإعلام تدمر الصحافة الحرة".

إضعاف فرص الانتخاب

مضى ترمب يوم الأحد في الصباح لانتقاد وسائل الأعلام، متهماً إياها بمحاولة إضعاف فرص إعادة انتخابه في العام المقبل.

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وفي مجموعة من التغريدات، قال الرئيس الأميركي إن المخاوف من الركود الاقتصادي والعلاقات المتوترة مع دول مجموعة الـ7 الأخرى يتم منحها تغطية كبيرة لإلحاق الضرر بتصنيفه في الاستطلاعات.

كما زعم بأن منافذ الأخبار "تجذر" لفشل الولايات المتحدة.

وأكد أنه بعد الاجتماع مع قادة بعض الدول الأعضاء في مجموعة السبع، فإن العديد منهم سألوه "السيد الرئيس، لماذا تكره وسائل الإعلام الأميركية بلدك كثيراً؟ لماذا يعملون على التأصيل للفشل؟".

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قام ترمب بالتغريد: "نحن جميعاً نضحك على مدى عدم دقة التقارير والأخبار عن الأحداث والمحادثات الأميركية في قمة الدول السبع".

تشويه القمة

ولإثبات مزاعمه بأن وسائل الإعلام كانت تشوّه القمة، قام ترمب باقتباس تغريدات من عضو في موقع إلكتروني للتعليقات السياسية والاجتماعية اليمينية المتطرفة يدعى The Rebel.

وقال ترمب: "على العكس، لقد عقدنا بالفعل اجتماعاً جيداً ومثمراً للغاية".

وكان ترمب قد غرّد، بعد أن تعرضت الأسهم لأكبر انخفاض لها في العام، في وقت سابق من هذا الشهر: "إن وسائل الإعلام المزيفة تبذل كل ما في وسعها لتحطيم الاقتصاد لأنهم يعتقدون أن ذلك سيكون سيئاً بالنسبة لي ولإعادة انتخابي".