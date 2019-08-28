ترمب ساخراً من كاتب بنيويورك تايمز: "محشو ببق الفراش"

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من كاتب عمود الرأي بريت ستيفنز بجريدة نيويورك تايمز، التي طالما شن عليها هجوماً في الفترة الأخيرة، واتهمها بترويج العنصرية وتزييف الحقائق.

وانتقد ترمب الكاتب البروفيسور بريت ستيفنز، مشيراً إلى أنه "محشو" ببق الفراش.

جاء ذلك بعد تصريحات بعقد قمة مجموعة السبع المقبلة في منتجع ترمب في ميامي، وانتشار شائعة بوجود حشرات "بق الفراش" في أفرشة المنتجع.

شن هجوماً على ترمب

وفي الفترة الأخيرة شن بريت ستيفنز، هجوماً على ترمب، ويوم الأحد قال في برنامج "قابل الصحافة" على قناة إن بي سي، إن الرئيس دونالد ترمب "إما له مشكلة عقلية أو ليس أخلاقياً".

وقد عاد جدل "بق الفراش" ليطفو من جديد، بعد أن كان عام 2017 قد شهد دعوى قضائية زعم فيها رجل من نيوجيرسي يُدعى إريك ليندر، أنه استيقظ في صباح أحد الأيام بممتلكات ترمب مع لدغات على جميع جسده.

"شائعات سيئة"

وقد نفى ترمب صباح يوم الثلاثاء، وجود أي "بق" في منتجعه، وألقى باللوم على "المتطرفين اليساريين الديمقراطيين" لنشر "شائعات سيئة".

مع ذلك، فقد انتهز الرئيس الأميركي هذه الفرصة ليلة الثلاثاء لتكرار إنكاره لمشكلة بق الفراش المزعومة، وهاجم في هذا الإطار أحد منتقديه الصريحين في صحيفة نيويورك تايمز.

وكتب ترمب: "قصة مصنوعة لليسار الرجعي عن بق الفراش في منتجع دورال، لكن بريت ستيفنز قام بترويجها معهم".

وكان قد انتشر هاشتاغ على تويتر باسم "بق فراش ترمب" #TrumBedBugs إثر إعلان الرئيس عن إمكانية استضافة القمة في منتجعه الخاص.

وقد أعاد ترمب تغريد ما نشرته صحيفة واشنطن بوست قبل يومين، عن أن البروفيسور بريت ستيفنز كان قد اشتكى لرئيسه بأن غرفة الأخبار في صحيفة نيويورك تايمز معبأة بحشرات البق.

وإثر خبر البق في مبنى الصحيفة، فقد تدفق تويتر بالبهجة، وجاء أحد التعليقات الرقيقة من ديفيد كاربف، أستاذ الشؤون العامة بجامعة جورج واشنطن، الذي غرّد: "البق عبارة عن استعارة.. البق هو بريت ستيفنز"، ما أغضب الأخير.

وكانت إشارة ترمب جلية إلى ستيفنز، بأن البق يعبئ كل جسدك، ما دمت تجلس في مكاتب صحيفة نيويورك تايمز، لكنه لا يوجد في منتجع ترمب.