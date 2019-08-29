ترمب: نخطط لخفض قواتنا في أفغانستان إلى 8600 جندي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن بلاده تخطط لخفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 8600 جندي، ثم ستتخذ قرارا بشأن المزيد من عمليات سحب القوات من هناك.

وقال ترمب في مقابلة برنامج "ذا برايان كيلميد شو" على إذاعة فوكس نيوز، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة "تقترب" من التوصل إلى اتفاق مع طالبان، لكنه ليس متأكدًا من إمكانية حدوث ذلك بالفعل.

ووضع البنتاغون خططًا لسحب نحو نصف القوات الأميركية البالغ عددها 14 ألف جندي، لكن طالبان ترفض وجود أي منها.

وصرح رئيس هيئة الأركان المشتركة، أمس الأربعاء، أنه من السابق لأوانه الحديث عن الانسحاب الكامل. وقال إن أي اتفاق أميركي مع طالبان سيعتمد على الأوضاع الأمنية، وإن القوات الأفغانية لا تزال بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة.