الناتو: مقتل جندي أميركي في أفغانستان

المصدر: واشنطن - العربية.نت، فرانس برس

قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن جنديا أميركيا قتل في أفغانستان.

وذكر بيان مهمة الدعم الراسخ التابعة للناتو أن الجندي قتل يوم الخميس، إلا أنها لم تعرض تفاصيل. وحجبت هوية الجندي لحين إبلاغ عائلته.

وقتل جنديان أميركيان الأسبوع الماضي، من بين أكثر من 2400 جندي قتلوا في أفغانستان منذ غزوه عام 2001 للإطاحة بطالبان، التي آوت حكومتها أسامة بن لادن، زعيم القاعدة.

والآن تتفاوض طالبان والولايات المتحدة على وضع حد للقتال المستمر منذ نحو 18 عاما.

انتهت المهمة القتالية الأميركية في أفغانستان رسميا في 2014، إلا أن الدعم الجوي وغيره مستمر للقوات المحلية التي تقاتل طالبان وفرعا لداعش هناك.