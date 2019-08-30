ترمب يعلن إنشاء قيادة عسكرية أميركية خاصة بالفضاء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس عن إطلاق قيادة عسكرية أميركية خاصة بالفضاء في البنتاغون، ستكون مهمتها ضمان هيمنة الولايات المتحدة في ميدان الحرب الجديد هذا.

وقال ترمب خلال حفل أقيم في واشنطن "هذه لحظة تاريخية، يوم تاريخي يلحظ أهمية الفضاء المركزية لأمن ودفاع الولايات المتحدة"، مضيفا أن "قيادة سبايسكوم ستضمن أن الهيمنة الأميركية في الفضاء لن تكون مهددة أبدا".

وبالنسبة إلى ترمب، يتعلق الأمر بمحاربة أعداء الولايات المتحدة الذين يهاجمون "الأقمار الصناعية الأميركية التي تُعَدّ مهمة جدا للعمليّات في ميادين الحرب (...)".

وستشرف هذه القيادة الجديدة على الفضاء والأقمار الصناعية والطائرات ذات مستوى التحليق المرتفع، وستكون موازية على سبيل المثال لسينتكوم المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط.

وقال الجنرال جون ريموند قائد هذه القيادة العسكرية الجديدة، إن خصوم الولايات المتحدة بدأوا بالفعل يركّزون على سُبل استخدام الفضاء في إطار صراع أوسع نطاقا.

وأضاف "اليوم، نحن الأفضل عالميا في الفضاء، غير أن مستوى تفوّقنا يضيق. نريد التحرك سريعا والبقاء في المقدمة".