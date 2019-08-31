كوريا الشمالية تهاجم بومبيو.. "تصريحاته رعناء ومستفزة"

هاجمت كوريا الشمالية اليوم السبت وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بسبب وصفه سلوك بيونغ يانغ بـ"المارق"، محذرةً من أن تطلعاتها بشأن محادثات نووية مع واشنطن "تتوارى تدريجياً".

وتأتي تعليقات بيونغ يانغ فيما المحادثات على المستوى العملي مع واشنطن متعثرة، رغم اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في حزيران/يونيو على استئناف الحوار.

ولم يحصل أي تطور في الأسابيع الأخيرة في هذا الصدد مع إجراء كوريا الشمالية سلسلة تجارب على أسلحة احتجاجاً على مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي شو سون هوي في بيان نشرته الوكالة الكورية المركزية إن "تطلعاتنا بشأن حوار مع الولايات المتحدة تتوارى تدريجياً ونحن مضطرون إلى إعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن".

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وجاءت تصريحات شو رداً على تعليقات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي هذا الأسبوع، وصف فيها أنشطة كوريا الشمالية بأنها "سلوك مارق" لا يمكن التغاضي عنه.

واعتبرت شو أن خطاب بومبيو غير لائق ومهين، محذرةً الولايات المتحدة من "عدم اختبار صبرنا إذا لم تكن تريد أن تندم بعد ذلك". كما نقلت الوكالة عن شو قولها إن تعليق بومبيو غير منطقي ومستفز.

وقالت شو: "بومبيو اشتط في لغته، وذلك جعل من بدء المفاوضات المتوقعة على مستوى مجموعات العمل بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة أكثر صعوبة".

وأضافت: "من الأحرى بالولايات المتحدة أن تكف عن اختبار صبرنا بمثل هذه التصريحات التي تثير حفيظتنا إذا كانت تريد ألا تندم أشد الندم بعد ذلك".

واعتبرت شو أن تصريحات بومبيو "الرعناء" زادت من عداء الشعب الكوري الشمالي تجاه الأميركيين.

ويأتي انتقاد كوريا الشمالية لبومبيو بعد أسبوع من وصفها له بـ"السم القاتل"، وقولها إنها "تشكك" في إمكانيّة التفاوض معه".

واعتمد ترمب وكيم بعد قمتهما الأولى في سنغافورة في حزيران/يونيو 2018 إعلاناً مبهماً حول "النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"، ولم يتحقق منذ ذلك الحين أي تقدم واضح بشأن برامج التسلح لكوريا الشمالية.