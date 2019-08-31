مذيع شهير يعتذر عن اتهام ترمب بفساد مالي مع نخبة روسية

اعتذر مقدم البرامج الأميركي الشهير بتلفزيون MSNBC، لورانس أودونيل، عن خطأ قال إنه ارتكبه في أثناء تقديمه لحلقات برنامجه، حيث ادعى أن بنداً يتعلق بالشؤون المالية للرئيس دونالد ترمب، لم يمر بعملية التحقيق والمعايير الصارمة الخاصة بالشبكة التلفزيونية.

وكتب أودونيل مغرداً: "لقد ارتكبت الليلة الماضية خطأ في الحكم من خلال الإبلاغ عن بند حول الشؤون المالية للرئيس".

وأكد بأن هذا البند "لم يمر بعملية التحقق والمعايير الصارمة الخاصة بنا"، مضيفاً: "لم يكن ينبغي عليّ الإبلاغ عن الأمر، وكنت مخطئاً في مناقشته على الهواء".

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وأعلن أنه سوف يناقش هذا الموضوع على الهواء في حلقة أخرى ليوضح الصورة كاملة.

تقرير ناقص وشجب

وقد جاء اعتذار مضيف MSNBC بعد أن قام ببث تقرير فردي لم يتم التحقق منه، مفاده أن الرئيس ترمب لديه قروض موقعة من قِبل شخصيات نافذة روسية.

وانسحب أودونيل عن الادعاءات التي أطلقها على الهواء، بعد ساعات فقط من إرسال الفريق القانوني للرئيس خطاباً شديد اللهجة إلى الشبكة التلفزيونية، يطالب فيه بالاعتذار ووصف تقارير المضيف لورانس أودونيل بأنها "زائفة وتشهيرية ومدمرة للغاية".

مصدر فردي

وكان أدونيل قد ذكر يوم الاثنين إنه كانت لديه بعض المعلومات التي سوف يناقشها على الهواء بما يوضح الصورة بشكل أفضل "إذا كان الأمر صحيحاً"، وسوف يناقش ذلك.

وأضاف: "سأحاول أن أثبت إن كان ذلك صحيحاً لأن مصدراً فردياً أخبرني أن دويتشه بنك حصل على إقرارات ضريبية.. وأخبرني هذا المصدر الوحيد المقرب من البنك، أن مستندات دونالد ترمب تظهر أنه شارك في التوقيع، وهكذا تمكن من الحصول على تلك القروض وأن المشاركين في التوقيع هم من النخبة الروسية".

وكانت تقارير في فبراير قد تحدثت عن أن جهات روسية قدمت ضمانات لقروض ضخمة حصل عليها ترمب قبل وصوله لمنصبه، وذلك من مصرف دويتشه بنك الألماني.