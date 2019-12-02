البيت الأبيض لن يشارك في جلسة مساءلة ترمب بمجلس النواب

قال البيت الأبيض في رسالة بعث بها يوم الأحد لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي إن الرئيس، دونالد ترمب، لن يرسل ممثلاً إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة يوم الأربعاء، في إطار مساءلة الرئيس.

وقال بات سيبولون، مستشار الرئيس في الرسالة التي بعث بها لجيرولد نادلر واطلعت وكالة "رويترز" عليها، إن فريق ترمب "لا يمكن توقّع مشاركته في جلسة في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إعلان أسماء الشهود وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد ما إذا كانت اللجنة القضائية ستوفر للرئيس عملية تتسم بالعدالة من خلال جلسات إضافية".

وأضاف سيبولون في الرسالة أن البيت الأبيض سيرد بشكل منفصل على جلسة بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة.

وانتهى في الساعة 23:00 غرينتش الموعد النهائي المحدد ليوضّح البيت الأبيض ما إذا كان سيرسل المستشار القانوني للمشاركة في جلسة بمجلس النواب بشأن مساءلة ترمب الأسبوع.

ويستعد الديمقراطيون لتحويل بؤرة تركيز تحقيق المساءلة بعيداً عن تقصي الحقائق، إلى بحث توجيه اتهامات محتملة لترمب بسوء التصرف بسبب تعاملاته مع أوكرانيا.

وأعطت اللجنة القضائية بمجلس النواب، التي يقودها الديمقراطيون والمكلفة ببحث الاتهامات المعروفة باسم "مواد المساءلة"، الرئيس مهلة حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (23 غرينتش)، الأحد، لتحديد ما إذا كان هو الذي سيحضر جلسة مساءلة يوم الأربعاء أم مستشاره القانوني.

وستكون هذه الجلسة الأولى ضمن الإجراءات المتوقع أن تشهدها اللجنة، وستستمع إلى شهادة من لجنة من الخبراء القانونيين (لم يكشف بعد عن هوياتهم) عن عملية المساءلة وفقاً لما هو منصوص عليه في الدستور الأميركي.

وعقد جلسات أمام اللجنة المسؤولة عن صياغة أي اتهامات رسمية قد توجه لترمب يُعد خطوة مهمة نحو احتمال توجيه اتهامات.

ولم تحدد نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بعد ما إذا كان يتعين مساءلة الرئيس الجمهوري رسمياً. لكنها دعت في خطاب لأنصارها الأسبوع الماضي إلى أن يحاسب الرئيس على ما قام به.

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ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات ووصف تحقيق المساءلة بأنه حملة اضطهاد تهدف إلى عزل رئيس منتخب بشكل ديمقراطي.

وحدد أيضا جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، موعداً نهائياً في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة ليحدد ترمب ما إذا كان سيتقدم بالدفاع خلال إجراءات متوقعة الأسبوع المقبل لبحث أدلة الإدانة.

ومن المقرر أن تصدر ثلاث لجان تحقيق تقودها لجنة المخابرات بمجلس النواب تقريراً رسمياً بالأدلة هذا الأسبوع، بعد أن يعود المشرعون للكونغرس يوم الثلاثاء من عطلة عيد الشكر.

وسيحدد التقرير الأدلة التي جمعها المشرعون من أعضاء اللجنة إلى جانب المشرعين من لجنة الشؤون الخارجية ومن لجنة المراقبة.

وينظر محققو الكونغرس فيما إذا كان ترمب قد استغل سلطاته بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات مع جو بايدن نائب الرئيس السابق والسياسي الديمقراطي الذي يخوض انتخابات لمنافسته على الرئاسة في 2020، كما يبحثون نظرية مؤامرة واهية تفيد بأن أوكرانيا وليس روسيا هي التي تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.