ترمب يشكو جلسة عزله قبيل توجهه إلى قمة الناتو

شكا الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزم لجنة القضاء التابعة لمجلس النواب عقد جلسة بشأن تحقيق عزله من منصبه، وذلك بينما يستعد لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تقام في توقيت حرج بالنسبة للحلف العسكري الذي تأسس قبل 70 عاماً.

وفي تصريحاته إلى صحفيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته اليوم الاثنين، قال ترمب إن رحلة الناتو هي "واحدة من أهم الرحلات التي أقوم بها كرئيس" وتم تحديد موعد القمة قبل عام.

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وأضاف ترمب أن الجمهوريين متحدون في معارضة عزله، وأن التحقيق يأتي بنتائج عكسية على الديمقراطيين، مردفا بقوله "أعتقد أنه سيكون دفعة هائلة للجمهوريين".

"مواد المساءلة"

وأعطت اللجنة القضائية بمجلس النواب، التي يقودها الديمقراطيون والمكلفة ببحث الاتهامات المعروفة باسم "مواد المساءلة"، الرئيس مهلة، لتحديد ما إذا كان هو الذي سيحضر جلسة مساءلة يوم الأربعاء أمام مستشاره القانوني.

وستكون هذه الجلسة الأولى ضمن الإجراءات المتوقع أن تشهدها اللجنة، وستستمع إلى شهادة من لجنة من الخبراء القانونيين (لم يكشف بعد عن هوياتهم) عن عملية المساءلة وفقاً لما هو منصوص عليه في الدستور الأميركي.

وعقد جلسات أمام اللجنة المسؤولة عن صياغة أي اتهامات رسمية قد توجه لترمب يُعد خطوة مهمة نحو احتمال توجيه اتهامات.

وكان البيت الأبيض أعلن في رسالة بعث بها يوم الأحد لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي أن الرئيس، دونالد ترمب، لن يرسل ممثلاً إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة يوم الأربعاء، في إطار مساءلة الرئيس.

وبينما يلقي التحقيق في عزل ترمب بظلاله على الرحلة، قال الرئيس الأميركي إنه سيواصل الضغط على الحلفاء الأوروبيين لتكثيف إنفاقهم الدفاعي، مضيفا "لم يكن وضعا عادلا بالنسبة لنا".