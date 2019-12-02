رئيس أوكرانيا عن اتصاله بترمب: لم نتحدث عن "شيء مقابل شيء"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لم يتحدث مطلقاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب "من منطلق شيء مقابل شيء".

موضوع يهمك أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالكاتب الأميركي والمعلق السياسي دوغ ويد وكتابه الصادر حديثاً في 26 نوفمبر، بعنوان... تعرف على الكتاب الذي غرد ترمب ناصحاً بشرائه! أميركا

جاء تصريح زيلينسكي في مقابلة مع مجلة "تايم" الأميركية في معرض تعليقه على الاتصال الهاتفي بينه وبين ترمب الذي جرى في 25 يوليو/تموز والذي بات موضوع تحقيق في مجلس النواب الأميركي.

ويجري مجلس النواب الأميركي تحقيقاً بهدف توجيه اتهامات للرئيس بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيقات بشأن الديمقراطيين وبتهديدها بحجب الولايات المتحدة مساعداتها عن أوكرانيا.

وزعم الرئيس الأميركي أن زيلينسكي أكد أن ترمب لم يرتكب خطأ. لكن زيلينسكي لم يتطرق إلى هذه النقطة خلال مقابلته مع مجلة "تايم" الأسبوعية والتي نشرت اليوم الاثنين.

وقال زيلينسكي: "لم أتحدث مطلقاً مع الرئيس من منطلق شيء مقابل شيء.. أنا لا أريد لنا أن نبدو كمتسولين".

وبعد نشر المقابلة كتب ترمب على حسابه في "تويتر": "رئيس أوكرانيا أعلن ثانية للتو أن الرئيس ترمب لم يرتكب أي خطأ فيما يتعلق بأوكرانيا ومحادثاتنا أو محادثاتنا الهاتفية".