ترمب: أميركا تدعم شعب إيران الباسل

غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، على "تويتر" معربا عن تأييده احتجاجات الشعب الإيراني من أجل حريته.

وقال ترمب: "الولايات المتحدة تدعم شعب إيران الباسل الذي يحتج من أجل حريته".

The United States of America supports the brave people of Iran who are protesting for their FREEDOM. We have under the Trump Administration, and always will! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2019

وفي وقت سابق، أعلن ترمب، الثلاثاء، أن إيران تقتل الآلاف من المحتجين من شعبها، ودعا العالم إلى الانتباه إلى هذا الأمر.

وندد ترمب بحملة إيران على المتظاهرين، الذين خرجوا للاحتجاج على رفع أسعار الوقود في وقت نشرت مجموعات حقوقية حصيلة مرتفعة للقتلى.

وقال ترمب للصحافيين قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي في لندن إن "الكثير من الأشخاص يُقتلون في إيران لمجرد الاحتجاج"، مضيفاً: "إنه أمر مروع".

اندلعت الاحتجاجات في إيران في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد الإعلان المفاجئ عن زيادة أسعار البنزين، بما يصل إلى 200% مع مفعول فوري.

وصرح ترمب للصحافيين في لندن قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي بأن "إيران تقتل ربما الآلاف والآلاف من الناس في الوقت الحالي فيما نتحدث".

وأضاف: "لهذا السبب قاموا بقطع الاتصال بالإنترنت. لقد قطعوا الإنترنت حتى لا يتمكن الناس من رؤية ما يحدث... وبصراحة، أنا لا أعرف كيف تصل إلى هناك، لا أعرف كيف تقوم بعملك، ولكن الصحافة يجب أن تدخل هناك لترى ما يجري".

وأضاف ترمب: "ما يصلنا الآن هو أن الآلاف من الناس يقتلون في إيران لأنهم يحتجون... ليست مجرد أرقام صغيرة، وهذا سيئ، أعداد كبيرة، وهذا بالفعل سيئ - وأعداد كبيرة بالفعل".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك ما تستطيع الولايات المتحدة فعله، أجاب: "أفضل ألا أقول الآن. إنه شيء مروِّع وأعتقد أن العالم يجب أن يراقب الأمر. لكن الكثير من الناس يتعرضون للقتل في إيران في الوقت الحالي، لأنهم يحتجون. لمجرد أنهم يحتجون".

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وفي سياق آخر، أكد ترمب في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قبيل القمة، أن انتقادات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي التي وصفه فيها بأنه في حالة "موت دماغي" "مهينة وبغيضة".

وقال ترمب إن "حلف شمال الأطلسي يقوم بمهمة رائعة (...) أعتقد أن ذلك مهيناً للغاية،" واصفاً تصريحات ماكرون بأنها "بغيضة بدرجة كبيرة جداً بشكل أساسي بالنسبة للدول الـ28".

وكان الرئيس الفرنسي، ماكرون، قد صرح في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" الأسبوعية نشرت، مطلع نوفمبر، أن "ما نعيشه حالياً هو موت دماغي لحلف شمال الأطلسي"، مبرراً ذلك بالابتعاد الأميركي وسلوك تركيا العضو في الحلف.