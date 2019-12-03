ترمب: حصلنا على معلومات كثيرة بعد الهجوم على مقر البغدادي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، إن بلاده حصلت على قدر كبير من المعلومات بعد الهجوم على مقر زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وكان العالم قد استفاق، يوم الأحد 27 أكتوبر، على أنباء أفادت بمقتل زعيم داعش، أبو بكر البغدادي، أكدها الرئيس الأميركي وقتها وأعلن في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، مقتل الرجل الذي روَّع الآلاف في سوريا والعراق على مدى سنوات.

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وكشف ترمب أن البغدادي قتل في نفق بعد أن فجر سترة ناسفة. وقال إن العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأميركية، كانت خطيرة للغاية.

كما أضاف أن البغدادي فرَّ عبر نفق من إحدى البلدات في سوريا. وقال: "كان يركض في نهاية نفق، ويبكي ووراءه ثلاثة من أطفاله، خلال ملاحقة الكلاب البوليسية له خلال العملية التي قتل فيها مع معاونيه. كما أكد أنه تابع العملية عبر الفيديو، مضيفاً أن زعيم داعش قتل نفسه وأطفاله بتفجير حزامه الناسف.