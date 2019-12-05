مدير حملة ترمب لهيلاري كلينتون: كاذبة!

وجه براد بارسكيل مدير حملة ترمب الانتخابية الأربعاء، انتقادات إلى هيلاري كلينتون، متهماً إياها بالكذب بشأن اتصال هاتفي كانت قد أجرته مع الرئيس ترمب في نهاية انتخابات عام 2016.

وكانت كلينتون قالت لمقدم البرامج الإذاعي هوارد ستيرن، بأنها في ليلة الهزيمة التي منيت بها في الانتخابات أجرت اتصالاً مع ترمب لتهنئه بالفوز وأنه كان مصدوماً وغير قادر على الكلام.

كما أوضحت: "قلت لنفسي آمل أن يكون رئيساً بأفضل من توقعاتي.. وسأبذل قصارى جهدي لعونه كما أخبرته في الاتصال الهاتفي الذي أجريته معه في تلك الليلة الرهيبة".

After hearing President Trump’s inauguration speech, @HillaryClinton says she began to get nervous. And it sounds like she wasn’t the only one. “George W. Bush says to me, ‘Well that was some weird sh-t.’” pic.twitter.com/BOlOHaLpER — Stern Show (@sternshow) ٤ ديسمبر ٢٠١٩

وحين سألها ستيرن: "وهل اتصلت به فعلياً؟"، أجابت كلينتون: "نعم لقد فعلت"، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

إلى ذلك، أضافت: "قلت له أنظر دونالد.. أريدك أن تكون رئيساً جيداً، سأبذل قصارى جهدي لمساعدتك".

ورداً على سؤال: "هل تعامل معك بلطف؟". قالت: "لقد كاد أن يشعر بصدمة.. ويكاد يتكلم بصعوبة". وأردفت: "لقد كان أكثر صدمة مني على ما أعتقد".

يذكر أن هيلاري كانت تتحدث عن ردة فعلها الأولى بعد أن خسرت الانتخابات في تلك الحلقة التي بثت يوم الأربعاء.

من جهته، قال براد بارسكيل في تغريدة نشرها على تويتر: "لقد كنت أقف بجوار ترمب، إنها تأتي بالمزيد من الأكاذيب لحبكة قصة ملفقة". وأضاف: "كان ترمب في غاية اللطف والحماس بخصوص خدمة البلد ووحدته، لكن نظريات هيلاري المجنونة هي التي مزقتنا".