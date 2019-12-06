ترمب: الملك سلمان وصف إطلاق النار في القاعدة الأميركية بالهمجي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة إنه تحدث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي قدم تعازيه لضحايا هجوم القاعدة البحرية في فلوريدا.

موضوع يهمك أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجمعة اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبّر فيه عن... الملك سلمان يوجه أجهزة الأمن بالتعاون مع أميركا بحادث فلوريدا السعودية

كما نقل ترمب عن الملك سلمان وصفه إطلاق النار في القاعدة الأميركية بـ"الهمجي".

وأضاف ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن "الملك سلمان أكد أن الرجل الذي أطلق الرصاص لا يمثل بأي حال مشاعر الشعب السعودي".

وفي وقت سابق من الجمعة كان حاكم ولاية فلوريدا قد أعلن أن مطلق النار في قاعدة جوية بحرية والذي قتل ثلاثة أشخاص قبل مقتله الجمعة، هو متدرب سعودي.

وتستخدم القاعدة في بينساكولا، حيث يتمركز حوالي 16 ألف جندي، من قبل البحرية الأميركية لبرامج تدريب العسكريين أجانب.