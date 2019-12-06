4 قتلى بينهم المهاجم في حادثة قاعدة فلوريدا العسكرية

قتل مسلح بعد إطلاق نار بقاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأميركية، الجمعة، فيما أصيب 10 أشخاص، وأفادت مراسلة العربية والحدث بمقتل 3 منهم.

مباشر #العربية | مسلح يطلق النار في قاعدة عسكرية في فلوريدا https://t.co/UxjvXPBOBw — العربية (@AlArabiya) December 6, 2019

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سكامبيا في ولاية فلوريدا، اليوم الجمعة، إن السلطات أعلنت أن هناك شخصاً يطلق الرصاص في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية بالمقاطعة قبل أن تعلن مقتل مطلق النار بعد ذلك بدقائق.

وما زالت ملابسات الحادث غير واضحة.

وقالت أمبر سوزارد، المتحدثة باسم قائد شرطة المقاطعة، إن هناك شخصاً يطلق الرصاص بالقاعدة. وخلال دقائق قال مكتبها في بيان "تأكد مقتل مطلق الرصاص". ولم يقدم البيان مزيداً من التفاصيل.

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وكان بحار أطلق الرصاص يوم الأربعاء على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.