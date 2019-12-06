هوك للعربية: اللغة التي يفهمها نظام إيران هي العقوبات

قال براين هوك، الموفد الأميركي الخاص لشؤون إيران، الخميس، في مقابلة مع "العربية"، إن فرض العقوبات هي اللغة التي يفهمها النظام الإيراني، مشددا على أن الاحتجاجات الإيرانية هي الأخطر على النظام خلال تاريخه.

وأكد "عقوباتنا الاقتصادية موجعة للنظام الإيراني الذي يحكمه رجال فاسدون"، لافتا إلى أن إيران دوما بحالة عداء مع الآخرين وتريد السيطرة على الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف أن نظام طهران شن حملة اعتقالات واغتيالات غير مسبوقة لقمع الاحتجاجات، موضحا أن الدليل على وحشية النظام الإيراني بالتعامل مع المتظاهرين موثق.

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وقال هوك "قدمنا أدوات للمتظاهرين وصلوا عبرها لشبكة الإنترنت عندما قطعها النظام". وأوضح المسؤول الأميركي أن إيران انتهكت الاتفاق النووي أربع مرات.

كما أوضح أن البنتاغون هو من يقرر زيادة التعزيزات العسكرية إلى المنطقة.

وطالب الموفد الأميركي الخاص بإيران بإعادة فرض حظر السفر على قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني و22 مسؤولا إيرانيا آخرين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن براين هوك، خلال مؤتمر صحافي بمقر الخارجية الأميركية في واشنطن، أن بلاده صادرت سفينة إيرانية محملة بشحنات صواريخ مضادة للسفن متجهة إلى اليمن.

وقال "شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطوراً".

كما أضاف أن "واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في الحرس الثوري عبدالرضا شهلاي المتورط بأعمال إرهابية وفي نقل سلاح للميليشيات الإيرانية وفي قضية محاولة اغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير". إلى ذلك حذر من خطر وجود شهلاي على الأراضي اليمنية.