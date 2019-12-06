واشنطن تنشر صوراً لصواريخ إيران المصادرة قبل وصولها للحوثي

عرض المبعوث الأميركي الخاص بإيران، بريان هوك، الخميس، صوراً لأجزاء الصواريخ الإيرانية التي اعترضتها البحرية الأميركية وهي في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

On Nov. 25, a U.S. warship interdicted a large cache of Iranian weapons and missile parts off the coast of Yemen. This is more proof of Iran’s efforts to inflame conflicts in the Mideast, and evidence of Iran’s repeated violations of the @UN arms embargo. pic.twitter.com/TKjxrqQpg5 — Department of State (@StateDept) December 5, 2019

وبث هوك الصور خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية الأميركية، حيث قال إن شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطوراً، على حد وصفه.

وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا في وقت سابق، أن سفينة حربية تابعة للبحرية صادرت كمية كبيرة من قطع صواريخ موجهة كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا، الأربعاء، إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية صادرت كمية كبيرة من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة كانت مرسلة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، وفق أسوشيتد برس.

إلى ذلك أشار المسؤولون لرويترز، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن. وتمت المصادرة من زورق صغير، وقام بالعملية البحرية الأميركية وفريق من خفر السواحل الأميركي في وقت متأخر من الأربعاء في بحر العرب.

وأضافوا أن مدمرة الصواريخ الموجهة فورست شيرمان احتجزت قارباً صغيراً الأسبوع الماضي قبل أن تعتليه مفرزة من خفر السواحل وتعثر على أجزاء الصواريخ، لافتين إلى أن طاقم القارب الصغير نُقل إلى خفر السواحل اليمني، وأن أجزاء الصواريخ في حيازة الولايات المتحدة حالياً.

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والخميس، أعلن الموفد الأميركي الخاص لشؤون إيران، براين هوك، أن بلاده صادرت سفينة إيرانية محملة بشحنات صواريخ مضادة للسفن متجهة إلى اليمن.

وقال هوك خلال مؤتمر صحافي بمقر الخارجية الأميركية في واشنطن: "شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطوراً".

كما أضاف أن "واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في الحرس الثوري عبدالرضا شهلاي المتورط بأعمال إرهابية وفي نقل سلاح للميليشيات الإيرانية وفي قضية محاولة اغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير". إلى ذلك حذر من خطر وجود شهلاي على الأراضي اليمنية.