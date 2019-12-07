البيت الأبيض يرفض المشاركة بتحقيق عزل ترمب.. "لا أساس له"

رد البيت الأبيض الجمعة قبل انقضاء المهلة النهائية للدعوة للدفاع عن الرئيس دونالد ترمب في التحقيق المتعلق بإجراءات عزله عبر استنكار العملية القانونية بأكملها باعتبار أنّ "لا أساس لها".

وقال بات سيبولوني محامي البيت الأبيض في رسالة إلى الديمقراطي جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب: "كما تعلمون تحقيقكم لا أساس له بالكامل".

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وفي حين لم يستبعد سيبولوني بالمطلق مشاركة البيت الأبيض في العملية، فإن المعنى كان واضحاً في قوله إن الديمقراطيين "أضاعوا ما يكفي من وقت أميركا في هذه التمثيلية".

وبعث سيبولوني الرد قبل دقائق من الموعد النهائي أمام البيت الأبيض لإعلان ما إذا كان يعتزم إرسال ممثلين عنه إلى اللجنة القضائية.

وتعمل اللجنة على تجهيز لائحة اتهام سيصوت عليها المجلس بكامله في وقت لاحق هذا الشهر.

وفي حين أنه من المرجح أن ينجح الديمقراطيون في تأمين غالبية لاتهام ترمب في المزاعم ضده باستغلال سلطته عبر الضغط على أوكرانيا للتدخل في انتخابات عام 2020 الرئاسية (عبر التحقيق بأنشطة ابن جو بايدن الطامح لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة)، إلا إنه من المؤكد أن تتم تبرأته في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.