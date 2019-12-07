ترمب يعود لمهاجمة CNN بسبب هاتفه المحمول "الشخصي!"

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمهاجمة شبكة سي إن إن التلفزيونية، خصمه اللدود، بعد أن ذكرت بأن الرئيس يستخدم هاتفا محمولا شخصيا، الأمر الذي وصفه ترمب بالخاطئ "تماما".

وكانت تلفزيون الشبكة قد ذكر على الهواء بأن مسؤولين متعددين من إدارة ترمب أخبروا سي إن إن، بأن الرئيس مستمر في استخدام هاتفه الشخصي في إجراء مكالماته، برغم التحذير الأمني له بهذا الخصوص.

وقالت الشبكة إن ترمب أصرّ على ذلك، ولم يستجب لتحذيرات موظفيه وأنه غير مهتم بالأمر.

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وذكرت مراسلة البيت الأبيض للشبكة كايتلان كولينز لمذيعة شبكة سي إن إن إيرين بورنيت بأن ترمب قد حُذر مراراً وتكراراً من أن مكالماته قد تكون عرضة "للمراقبة الأجنبية".

وانتقد ترمب التقرير في تغريدة وكتب يوم الجمعة: "تزعم سي إن إن قناة الأخبار المزيفة أنني لا زلت أستخدم هاتفاً محمولاً شخصياً لمكالماتي، برغم التحذيرات الأمنية المتكررة. وهذه معلومات وتقارير كاذبة تماماً".

وأكد ترمب: "لم يكن لدي هاتف شخصي منذ سنوات.. فقط استخدم ما هو مصرح به حكومياً".

لكن صحافيي سي إن إن ردوا على ترمب بأن قصتهم صحيحة.

وفي السنوات الأخيرة تعاني الشبكة من تناقص المشاهدين، وفي آخر الإحصائيات فقد وصل متوسط المشاهدة 138 ألف في الأسبوع، وهو أقل من متوسط تلفزيون فوكس البالغ 303 ألف مشاهد أسبوعيا.

وقد كانت فوكس نيوز المفضلة لترمب، هي شبكة الكيبل التلفزيونية الأكثر مشاهدة للأسبوع السابع والأربعين على التوالي، بمتوسط تجاوز 1.3 مليون مشاهد شهرياً.