ترمب يهاتف مون ويبحثان العلاقات مع بيونغ يانغ

أعلنت سول، اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونظيره الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، تحدثا عبر الهاتف لمدة نصف ساعة بشأن سبل الحفاظ على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وسط تحذير بيونغ يانغ من نفاد صبرها، بسبب تعثر المحادثات النووية.



وقال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية في بيان إن الرئيسين اتفقا على أن الوضع أصبح "خطيراً"، وأنه "يتعين الحفاظ على زخم الحوار لتحقيق نتائج سريعة من مفاوضات نزع السلاح النووي".

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وأضاف البيان أنهما اتفقا على التشاور على نحو منتظم حسبما يقتضي الأمر.



وتصاعدت التوترات قبيل الموعد النهائي الذي حددته كوريا الشمالية بنهاية العام لواشنطن لتغيير سياستها التي تطالب بنزع السلاح النووي من جانب واحد، وإلا سيختار الزعيم كيم يونغ أون "مسارا جديدا".



وفي سياق منفصل قال مسؤولون كوريون إن ترمب يطلب من سيول دفع ما يصل إلى أربعة مليارات دولار سنوياً تكاليف تمركز 28500 جندي

أميركي هناك. وانتهت جلسة رابعة من المحادثات في واشنطن يوم الأربعاء من دون اتفاق.



وقال البيت الأزرق إن الخلاف بشأن تقاسم التكلفة لم يناقش خلال اتصال مون الهاتفي مع ترمب، اليوم السبت.