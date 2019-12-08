طيار مسلم بين ضحايا هجوم فلوريدا

حددت البحرية الأميركية، السبت، الضحايا الثلاثة الذين قتلوا في حادثة إطلاق نار في قاعدة عسكرية في بينساكولا بولاية فلوريدا، الجمعة، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأميركية.

موضوع يهمك تعتبر حادثة إطلاق النيران التي وقعت صباح الجمعة في قاعدة بنساكولا العسكرية بفلوريدا، والتي قتل فيها ثلاثة أشخاص هي... حادثة فلوريدا.. الثانية خلال أسبوع في القواعد الأميركية أميركا

كما أعلنت البحرية مقتل طيار على الأرجح أنه عربي مسلم وفقا لاسمه، إلا أنها لم تحدد جنسيته، وذلك عندما حاول مع باقي الضحايا إيقاف الهجوم.

وذكرت البحرية في بيانها أن الأشخاص الثلاثة الذين قُتلوا في الحادثة هم الملازم جوشوا كاليب واتسون من ألاباما، والطيار محمد سامح هيثم، والطيار المتدرب كاميرون سكوت والترز من جورجيا، وهم جميعا ضمن برامج قيادة الطيران البحرية.

ركضوا وأنقذوا أرواحاً كثيرة

بدوره، قال قائد شرطة ناس بنساكولا تيم كينسيلا في بيان، إن الطلاب تصرفوا بشجاعة، مضيفا :"البحارة الذين فقدوا أرواحهم في أداء الواجب وأظهروا بطولة استثنائية وشجاعة لم يهربوا من الخطر، بل ركضوا نحوه وأنقذوا أرواحا كثيرة".

وأضاف "لولا تصرفاتهم ورد فعل قوات الأمن البحرية التي كانت أول المستجيبين في مكان الحادث لكان الوضع أسوأ بكثير".

إلى ذلك أعرب كينسيلا عن حزنه في البيان، قائلاً "نشعر بالخسارة الشديدة والحزن مع أسر المتوفين وأصدقائهم".