النواب الأميركي: سلوك ترمب يستلزم المساءلة

اختتم رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي جيرولد نادلر، جلسة استماع بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترمب بإدانة سلوك الرئيس باعتباره تهديدا مستمرا لانتخابات البلاد ونظام الحكم الديمقراطي.

وقال نادلر بعد أن استمعت اللجنة إلى أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن تحقيقهم في أمر ترمب "مثل هذا السلوك يستلزم المساءلة بشكل واضح. ستواصل هذه اللجنة عملها وفقا لذلك".

إلى ذلك، قال معاون ديمقراطي كبير في الكونغرس، إن الديمقراطيين في مجلس النواب سيكشفون عن بنود مساءلة ترمب اليوم الثلاثاء. وطلب المعاون عدم نشر اسمه، كما امتنع عن إعطاء مزيد من التفاصيل.

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جلسة صاخبة

وكان الديمقراطيون سعوا، الاثنين، لدعم قضيتهم في مساءلة ترمب، واصفين ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافس سياسي له بأنه "خطر واضح وحالٍ" على الانتخابات الحرة والنزيهة والأمن القومي.

وفي جلسة استماع صاخبة ربما تضع الأساس لإجراء تصويت هذا الأسبوع على توجيه اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي اتهامات رسمية لترمب، قال رئيس اللجنة جيرولد نادلر، إن هناك أدلة دامغة على مخالفات الرئيس. وأضاف "تظهر الأدلة أن دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة قدم مصلحته على مصلحة بلده وأخل بأهم مسؤولياته الأساسية أمام الشعب وحنث بيمينه".

رد الجمهوريين

في المقابل، رد الجمهوريون باتهام الديمقراطيين بمحاولة عزل ترمب بدوافع حزبية دون أي دليل على استغلاله سلطاته أو عرقلته لعمل الكونغرس أو ارتكابه مخالفات أخرى توجب مساءلته. وقال النائب دوج كولينز، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة القضائية: "صار المعيار حاليا هو الافتراض بدلا من الحقيقة. يريدون فقط التصويت لمساءلة هذا الرئيس".

كما أكد الجمهوريون عدم وجود دليل مباشر على حجب ترمب لمساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار أو اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كوسيلة ضغط على كييف للتحقيق بشأن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وابنه رجل الأعمال هنتر بايدن.

ويسعى بايدن للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لمواجهة ترمب في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

في حين ينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات، ووصف تحقيق المساءلة بأنها مكيدة.

ثلثا الشيوخ لعزل ترمب

يشار إلى أنه إذا صوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون لصالح المساءلة، فسيطلق ذلك محاكمة داخل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حيث يتطلب عزل ترمب موافقة ثلثي الأعضاء. وتعتبر الإدانة في هذه الحالة مستبعدة.

وبعد أسابيع من التحقيق في طلب ترمب من أوكرانيا التحقيق بشأن بايدن، تركز اللجنة على بندين يتهمان ترمب باستغلال سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس. لكن الديمقراطيين تراجعوا فيما يبدو عن صياغة أحد بنود المساءلة بناء على تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016.

وخلال جلسة الاثنين قال دانيال غولدمان، مستشار الأغلبية في لجنة المخابرات بمجلس النواب "محاولة ترمب الدؤوبة والمستمرة لإرغام دولة أجنبية على مساعدته للفوز بالانتخابات هي خطر واضح وحالٍ على انتخاباتنا الحرة والنزيهة وعلى أمننا القومي".