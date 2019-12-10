دافع عن ترمب ووصف المساءلة بـ"الخيانة".. فاعتقلوه

قام رجل أميركي بمقاطعة جلسات الاستماع المتعلقة بمساءلة الرئيس دونالد ترمب، في مجلس النواب، حيث صاح بصوت مرتفع على رئيس اللجنة القضائية، جيرولد نادلر، بأنه والديمقراطيين يرتكبون "خيانة" في تحقيقهم.

وتم إخراجه من القاعة بواسطة رجال الأمن بناء على طلب نادلر، في حين انشغل بعض الحضور بتصويره بهواتفهم النقالة.

كما اتضح الرجل، الذي قاطع جلسة المساءلة الافتتاحية الاثنين، يدعى أوين شروير، وهو مقدم برامج بموقع InfoWars اليميني المحافظ. وكان قد وقف في الجزء الخلفي من قاعة الجلسات، مقاطعاً نادلر، حيث توجه له بالكلام قائلاً: "أنت الشخص الذي ارتكب خيانة".

وعرف بأنه كان من مروجي الحملات ضد هيلاري كلينتون لصالح ترمب في انتخابات عام 2016.

كما قام متابعوه على تويتر بترويج هاشتاغ #FreeOwenShroyer بعد أن سرت أنباء أنه تم اعتقاله.

إلى ذلك دافع شروير بحماس عن ترمب، مشيراً إلى أن الأميركيين صوتوا لصالحه وأن ما يجري بخصوص المساءلة من قبل الحزب الديمقراطي هو "خيانة"، ما أثار غضب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب.

وصاح قائلاً: "جيري نادلر والحزب الديمقراطي يرتكبون الخيانة ضد هذا البلد! يمكنك طردي"، مضيفاً: "لكن أنت الذي يرتكب جرائم.. أنت جيري نادلر".

ونشر شروير على حسابه بتوتير فيديو بالواقعة وهو يصرخ في رئيس اللجنة القضائية. كما أظهرت صور عن موقع "غيتي إيماجز" عملية تنفيذ القبض عليه من قبل الشرطة.