مذيعة في "فوكس نيوز" تقاضي زميلاً لها بسلوك شائن

رفعت مقدمة البرامج بقناة "Fox Nation"، بريت مكنري، دعوى قضائية ضد الشبكة الأم "فوكس نيوز" وعدد من العاملين بها، بسبب سلوك غير لائق مزعوم، وطالبت بتعويضات مالية.

وتمس الدعوى بشكل خاص زميلها السابق على الهواء، جورج مردوخ، الذي اتهمته بإرسال رسائل نصية وصريحة غير لائقة لها "كذلك إظهاره سلوكاً متقلباً وغير متوقع أثناء ساعات العمل". كما اتهمت الشبكة بمحاولة الانتقام منها، رداً على شكوى كانت قد تقدمت بها سابقاً بهذا الخصوص.

ووفقاً للدعوى المرفوعة في المقاطعة الجنوبية من نيويورك، فإن بعض الرسائل النصية تتضمن عبارات جلية، تشير إلى الشغف والهيام والغزل الفاضح. وتذهب مكنري إلى اتهام مردوخ بالتحرش بها في مكان العمل.

موضوع يهمك دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، المسؤولين في لبنان إلى تغليب المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية، موضحاً أن... باريس: المساعدة الدولية للبنان مشروطة بتشكيل حكومة إصلاحية العرب و العالم





اتهام بالانتقام

وتتهم مكنري القناة التلفزيونية الأميركية بأنها حاولت الانتقام منها، جراء الشكوى التي تقدمت بها في السابق في أكتوبر الماضي. وقد تم تقديم الشكوى أمام قسم حقوق الإنسان في ولاية نيويورك. وذكرت فيها أنها حصلت على فرص مهنية في العمل أقل بكثير من المفترض، بما في ذلك تقليل ملحوظ في ساعات ظهورها في البث على الهواء.





صور مزيفة!

كما ردت مكنري على صور روجت لها بين العمال بالشبكة تظهرها في أوضاع غير لائقة، بأنه تم تركيبها، إذ يثبت بحث بسيط على غوغل ذلك الأمر، بحسب قولها. ودافعت عن نفسها في توتير ضد الرجل الذي اتهمته بأن يريد أن يشوه سمعتها، وتعني مردوخ، الذي تتهم الشبكة بالتضامن معه.





الشبكة تنفي!

لكن متحدثاً باسم فوكس نيوز تحدث لصحيفة "ذا هيل" في واشنطن، وقال إن الشبكة استجابت لمزاعم مماثلة في أكتوبر الماضي وينفي عدم التجاوب، وإن الدعوى الجديدة تكرر نفس ما سبق أن قيل أمام حقوق الإنسان. وتوقع أن يتم رفض جميع مزاعم مكنري، قائلاً: "لقد تم التحقيق مسبقاً في الأمر وحسم ولهذا نتوقع رفض جميع مزاعمها".