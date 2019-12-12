زعيم الجمهوريين بـ"الشيوخ": محاكمة ترمب ستكون أولى الأولويات

أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل الأربعاء أن محاكمة الرئيس دونالد ترمب في كانون الثاني/يناير المقبل ستكون أولى الأولويات إذا ما قرر مجلس النواب الأميركي عزل سيّد البيت الأبيض الأسبوع المقبل، كما هو متوقّع.

وعقدت اللجنة القضائية في مجلس النواب اجتماعاً مساء الأربعاء لمناقشة لائحتي اتّهام لترمب باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس على خلفية الاتصال مع رئيس أوكرانيا وما كشفته هذه القضية.

ومن المرجّح أن تجري اللجنة اليوم الخميس تصويتاً للمصادقة على لائحتي الاتّهام.

ومن شأن مصادقة اللجنة أن تحيل ملف عزل ترمب على التصويت العام في مجلس النواب، اعتباراً من الأسبوع المقبل، ليُحال من بعدها على مجلس الشيوخ ليبت في عزل الرئيس الجمهوري من عدمه.

وفي حال تصويت مجلس النواب على عزله سيكون ترمب ثالث رئيس أميركي يقرر المجلس عزله، علماً بأن أي رئيس للولايات المتحدة لم يعزل فعلياً من منصبه في إجراء من هذا النوع.

وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن "المحاكمة في المجلس ستكون البند الأول على جدول الأعمال في كانون الثاني/يناير".

ومن غير المرجّح أن يدين مجلس الشيوخ الرئيس الأميركي نظراً لتمتّع الجمهوريين بغالبية في المجلس ولكون الإدانة تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.

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وهاجم ماكونيل الديمقراطيين معتبراً أنهم يبذلون أقصى جهودهم لعزل ترمب منذ توليه الرئاسة، وأنهم سرّعوا إجراءات "في تحقيق هو الأقل دقة والأكثر ظلماً في التاريخ المعاصر".

وتابع ماكونيل: "إذا استمر مجلس النواب في هذا المسار المدمّر وأحال علينا القرار الاتّهامي، فإن مجلس الشيوخ سيتسلّمه في العام الجديد وسيمضي قدماً في إجراء محاكمة عادلة".

وفي جلسات استماع عدة عُقدت في مجلس النواب، اعتبر ديمقراطيون أن ترمب استغل سلطات منصبه لاستدراج تدخل خارجي في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2020، وأنه يشكّل "خطراً داهماً ومحدقاً" على الأمن القومي إن لم يُعزل من منصبه.

وتشير تقارير إلى أن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الاستفادة من تسليط الضوء على المحاكمة في مجلس الشيوخ، معتبراً أن دعوة شهود للمثول شخصياً سيساعده في تشويه صورة الديمقراطيين قبل الاستحقاق المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل.

يذكر أن ماكونيل كان قد صرّح الثلاثاء بأن أي قرار لن يتّخذ بشأن مثول الشهود شخصياً أمام مجلس الشيوخ قبل بدء المحاكمة.