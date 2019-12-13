بيوم واحد.. ترمب ضرب رقماً قياسياً بـ"التغريد"

سجل الرئيس الأميركي دونالد ترمب رقما قياسياً في التغريدات خلال يوم واحد، وذلك يوم الخميس 12 ديسمبر، لأول مرة منذ توليه منصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، حيث قام ترمب بالتغريدة وإعادة التغريد أكثر من 120 مرة خلال 24 ساعة، إلى أن بلغ مجموع ما قام به 123 مرة وفقا لإحصاء صادر عن موقع صحيفة "ذا هيل" متجاوزاً رقمه القياسي السابق وهو 105 تغريدات الذي سجل قبل أيام قليلة.

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وجاءت معظم تغريدات ترمب خلال فترة الصباح، حيث أعاد تغريد عشرات الرسائل من المشرعين الجمهوريين، التي تنتقد جلسات الاستماع في اللجنة القضائية بمجلس النواب.

"الخدعة"

كما بدأت تغريدات الرئيس الأميركي بانتقاد الديمقراطيين الذين يجرون جلسات الاستماع لعزله في الكونغرس والتي وصفها ترمب بـ"الخدعة".

يشار إلى أن الهيئة القضائية بمجلس النواب أمضت أكثر من 14 ساعة في مناقشة مادتين من المساءلة ضد ترمب، وسوف تصوت عليهما يوم الجمعة. إلا أن هناك بضع تغريدات خارج نطاق موضوع المساءلة جاءت في الصباح الباكر، حيث سخر ترمب من الفتاة السويدية غريتا تونبرغ البالغة من العمر 16 عاما، والتي سميت في اليوم السابق "شخصية العام" من قبل مجلة التايم، ووصف ترمب القرار بـ "السخيف جداً".

كما غرد أيضا حول الاتفاق التجاري مع الصين وفوز بوريس جونسون في الانتخابات البريطانية، وأيضا حول شؤون عائلية وجدوله الزمني المزدحم طوال اليوم.