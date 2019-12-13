"إبادة الأرمن" تغيظ تركيا.. أنقرة تستدعي سفير واشنطن

استدعت تركيا، الجمعة، السفير الأميركي بعد مصادقة الكونغرس الأميركي على قرار يتعلق بـ"الإبادة الأرمنية".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي كان تبنى، الخميس، بإجماع أعضائه، قراراً يعترف بالإبادة الأرمنية، بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسمياً بغالبية ساحقة في 30 أكتوبر الماضي، بتصويت أثار غضب تركيا.

وإثر تبني القرار، أعلنت أنقرة أن "العلاقات مع واشنطن في خطر".

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وكان حلفاء جمهوريون للرئيس دونالد ترمب عرقلوا هذا القرار مراراً في مجلس الشيوخ. وهو يدعو إلى "إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية" و"رفض محاولات.. دفع الحكومة الأميركية إلى نفي حصول الإبادة الأرمنية"، لكن أحداً لم يعترض على النص، الخميس، بعدما اقترحه السيناتور الديمقراطي بوب ميننديز.

إلى ذلك، تعترف 30 دولة بالإبادة الأرمنية. وتقول تقديرات إن ما بين 1.2 و1.5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا-المجر.

إلا أن تركيا ترفض استخدام كلمة "إبادة" مكتفية بالإشارة إلى "مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة" خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.