تركيا: قرار الكونغرس يعرض العلاقات التركية الأميركية للخطر

حذّرت أنقرة من أن تبني مجلس الشيوخ الأميركي الخميس لقرار يعترف بالإبادة الأرمنية من شأنه "تعريض مستقبل العلاقات" بين تركيا والولايات المتحدة "للخطر".

وكتب مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون عبر "تويتر": "سلوك بعض أعضاء الكونغرس الأميركي يضر بالعلاقات التركية الأميركية.. إن القرار الأميركي الذي تم تبنيه اليوم في مجلس الشيوخ يعرض مستقبل علاقاتنا الثنائية للخطر".

وأضاف أن السياسيين الذين صوتوا على هذا القرار سيذكرهم التاريخ على أنهم "المسؤولون الذين عرّضوا العلاقات بين أمتينا لأضرار دائمة".

بدروه، قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية إن تركيا "تندد بالإجراء بقوة وترفضه".

موضوع يهمك هاجم السيناتور الجمهوري، ميت رومني، النظام التركي بقيادة أوردوغان، ودعا إلى فرض عقوبات على تركيا رداً على سلوكها المدمر... سيناتور أميركي: يجب أن نفرض عقوبات على تركيا فهي تعمل ضدنا أميركا

من جهتها، نقلت وكالة "الأناضول" عن وزارة الخارجية التركية قولها إن "اعتماد مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار الإبادة الأرمنية المزعومة مثال مخجل على كيفية تسييس التاريخ".

وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي الخميس بإجماع أعضائه قراراً يعترف بالإبادة الأرمنية بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسمياً بغالبية ساحقة في تصويت أثار غضب انقرة.

وتعترف 30 دولة بالإبادة الأرمنية. وتقول التقديرات إن ما بين 1.2 و1.5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى على أيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع المانيا والنمسا-المجر.

لكن تركيا ترفض استخدام كلمة "إبادة" مكتفيةً بالإشارة إلى "مجازر متبادلة" على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلّفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.

ومن شأن تصويت مجلس الشيوخ أن يزيد من التوتر مع تركيا، خصوصاً في ظل خلافات بين واشنطن وأنقرة حول الأزمة السورية.

أرمينا: القرار انتصار للعدالة

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن قرار مجلس الشيوخ الأميركي يشكّل "انتصاراً للعدالة والحقيقة".

وكتب باشينيان علىة "تويتر": "باسم الشعب الأرمني، أعبّر عن امتناننا للكونغرس الأميركي"، معتبراً أن تصويت الخميس "خطوة شجاعة نحو الحؤول دون حصول عمليات إبادة مستقبلاً".