سيناتور أميركي: إقرار الكونغرس بإبادة الأرمن رسالة لتركيا

وصف السيناتور الديمقراطي كريس كونز إقرار مجلس الشيوخ الأميركي الخميس بالإبادة الأرمنية وتحميل السلطنة العثمانية المسؤولية عنها بـ"القرار المؤثر والهام".

وقال كونز في لقاء مع قناتي "العربية" و"الحدث" إن ما فعلته السلطنة العثمانية بحق الأرمن في بداية القرن العشرين هو "أكبر مذبحة عرفها التاريخ المعاصر".

واعتبر أنه "من المهم جداً للولايات المتحدة وللكونغرس أن يسجّل هذا الإقرار وأن يطالب بمحاسبة لتصحيح التاريخ".

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وتابع: "أعتقد أنها رسالة موجّهة لتركيا، حليفتنا في الناتو، بأن معارضتها للقرار لم تعد كافية لوقفه ووقف الاعتراف التاريخي بالإبادة الأرمنية، والذي جاء متأخراً".

وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بإجماع أعضائه قراراً يعترف بالإبادة الأرمنية، بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسمياً بغالبية ساحقة في تصويت أثار غضب أنقرة.

وإثر تنبي القرار، أعلنت أنقرة أن "العلاقات مع واشنطن في خطر".

وكان حلفاء جمهوريون للرئيس دونالد ترمب عرقلوا هذا القرار مراراً في مجلس الشيوخ. وهو يدعو إلى "إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية" و"رفض محاولات.. دفع الحكومة الأميركية إلى نفي حصول الإبادة الأرمنية". لكن أحدا لم يعترض على النص الخميس بعدما اقترحه الديمقراطي بوب ميننديز.